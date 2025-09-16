Aroche acoge este próximo fin de semana la XXXI feria ganadera FEGAR

La XXXI edición de FEGAR, la feria ganadera de Aroche, se celebrará este fin de semana en la localidad serrana. La diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán, y el concejal de Festejos, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Aroche, Adán Candeas, han desgranado el programa de actos que conforman esta importante cita agroganadera provincial y que cuenta este año como gran novedad con la celebración de la I Feria Cinegética con una exposición de rehalas.

La diputada provincial ha destacado el apoyo de la institución provincial a esta feria, en la que podemos encontrar dos zonas bien diferenciadas: “la zona ganadera, con exposición de ganado de diversas índoles y diversas razas y especies. Y la parte de concursos, como el Nacional de Doma Vaquera o el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, en el que la Diputación viene colaborando desde hace ya algunos años”.

Por su parte, Adán Candeas ha asegurado que FEGAR “es mucho más que una feria ganadera. Es un motor económico, social, cultural y turístico para nuestro municipio y para toda la comarca. Este año hemos querido concentrar la programación en dos días, en lugar de tres, con el objetivo de centralizar todas las actividades en un mismo espacio y hacer la feria más dinámica, atractiva y cómoda para todos los visitantes”.

El centro hípico Don Manuel Cascajo Taboada será el epicentro de esta edición de FEGAR. Un lugar que reúne las mejores condiciones para disfrutar tanto de los espectáculos ecuestres como de las actividades ganaderas, gastronómicas y cinegéticas.

La inauguración será el sábado, 20 de septiembre, con la apertura de los stands y exposiciones. A las 11:00 horas, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente de la Junta de Andalucía celebrarán la Jornada sobre Gestión de la Dehesa y Ganadería Sostenible. Expertos abordarán cuestiones como la defensa del arbolado y nuevas técnicas contra la seca, métodos innovadores de gestión ganadera y conservación, el papel de la mujer en el sector agroganadero, o el valor de las micorrizas para la salud de la dehesa.

Posteriormente tendrá lugar el l Concurso Nacional 2 de Doma Vaquera – Copa ANCCE*, que este año será además el IV Memorial Adolfo Abades y el V Concurso Nacional de Cortadores de Jamón ‘Sierra de Aroche’, avalado para la semifinal del XVI Campeonato de España 2026, y en el que participarán Antonio J. Vázquez García (El Repilado – Huelva), Francisco Javier Torres Jiménez (Montequinto – Sevilla), Jesús Patricio Reyes (Écija – Sevilla), José Manuel González Ferrera (Olivenza – Badajoz), Juan López Ramírez (Villanueva de Córdoba – Córdoba), y Juan Antonio Pérez Moro (San Bartolomé de la Torre – Huelva). Se trata de un concurso solidario a beneficio de Cáritas Aroche, AFA Sierra de Aroche y AMAR.

También el sábado se desarrollará un clinic de trenzado a cargo de María Fernández, el Concurso Infantil “MiniGran Chef Aroche”, un Western Show que trasladará al público al más puro estilo del lejano oeste, con pruebas ecuestres de gran nivel y emoción, así como actuaciones musicales de El Patio, El Enreo y DJ Raster.

El domingo, 21 de septiembre, se celebrará una exhibición de rehaleros con colleras de perros, exhibición de toque de caracola y exhibición de la unidad canina especializada en la detección de cebos envenenados. Al mediodía se desarrollará el Concurso Familiar “Grandes Chef en Familia”, la actuación musical de Andrés El Montero, así como una carrera de cintas y una gymkana ecuestre.