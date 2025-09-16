El Grupo Municipal de Terapias Asociación Sísifo inaugura nueva sede en Palos de la Frontera

El Grupo Municipal de Terapias Asociación Sísifo “José Vicente Delgado Ramírez” ha inaugurado su nueva sede en Palos de la Frontera, un espacio más amplio que facilitará ofrecer un mejor servicio a los usuarios que buscan apoyo y rehabilitación.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa Milagros Romero, acompañada por miembros de la corporación municipal; el presidente de la asociación, Roberto Núñez; el párroco del municipio, Jordi Escrivá; así como representantes de hermandades y entidades colaboradoras de la provincia.

Durante la ceremonia, la alcaldesa y el presidente descubrieron una placa conmemorativa que simboliza el inicio de una nueva etapa de colaboración y compromiso en la atención a los usuarios. La asociación agradeció la presencia de Romero con un ramo de flores y una placa, mientras que la Hermandad del Rocío entregó al presidente un cuadro del simpecado de la Virgen del Rocío. Antes de la inauguración, el padre Jordi Escrivá bendijo las instalaciones y rezó una oración junto a todos los presentes.

La nueva sede, ubicada en el Polígono Industrial San Jorge, ha sido cedida por el Ayuntamiento y responde a una demanda histórica de la asociación, que necesitaba un espacio más amplio y adaptado al crecimiento progresivo de usuarios en los últimos años. Según la alcaldesa, Milagros Romero, esta apertura “responde a la sensibilidad del Ayuntamiento hacia este tipo de causas y a la firme voluntad de estar al lado de las asociaciones que trabajan por mejorar la vida de nuestros vecinos”.

Con instalaciones distribuidas en dos plantas, oficinas y aseos, la asociación podrá desarrollar terapias, talleres y actividades de integración social de manera más cómoda y eficaz. Las áreas diferenciadas permitirán una atención más personalizada y adaptada a las necesidades de cada usuario, consolidando un entorno accesible y funcional que refleja el compromiso de la entidad con la mejora continua de sus servicios de apoyo y rehabilitación en la provincia.