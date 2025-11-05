La Guardia Civil recupera un tractor robado en Palos de la Frontera valorado en más de 60.000 euros

La Guardia Civil ha recuperado un tractor valorado en 60.500 euros que había sido sustraído en la localidad de Palos de la Frontera y ha detenido a dos personas como presuntas autoras del robo, además de imputarles los delitos de falsificación documental y usurpación de estado civil. Asimismo, un tercer implicado ha sido relacionado con un delito de receptación, al actuar como intermediario en la venta del vehículo a pesar de conocer su procedencia ilícita.

Los hechos se remontan al pasado 1 de mayo, cuando el propietario de una empresa agrícola denunció en el Cuartel de la Guardia Civil de Palos de la Frontera el robo del tractor. Paralelamente, en Segovia, un comprador que estaba tramitando la adquisición de un vehículo agrícola denunció que, al verificar la documentación, el sistema reflejaba que el tractor figuraba como sustraído y dado de baja temporal, lo que permitió conectar ambos casos.

Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar al intermediario que gestionaba la venta del tractor, quien fue detenido por receptación. Este facilitó a los investigadores imágenes y números de teléfono que permitieron avanzar en la identificación de los autores materiales del robo.

Finalmente, la Guardia Civil localizó a dos personas que habían participado directamente en la sustracción y posterior intento de venta del vehículo, utilizando documentación falsificada a nombre de una tercera persona. Para el traslado del tractor, los autores emplearon el camión propiedad de uno de ellos, vinculado a una empresa hortofrutícola.

Según la investigación, uno de los detenidos había trabajado previamente en la finca de la víctima, lo que le permitió conocer la ubicación y características del vehículo sustraído.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, mientras que el tractor ha sido devuelto a su legítimo propietario, dando por resuelto el caso.