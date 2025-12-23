El Ayuntamiento de Almonte insiste en la intervención urgente del Ministerio ante el grave deterioro del paseo marítimo de Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte ha vuelto a alertar sobre la grave situación en la que se encuentra el paseo marítimo de Matalascañas, tras los daños ocasionados por los temporales y la falta de arena suficiente para amortiguar las embestidas del mar, una circunstancia que ha provocado el colapso de parte de la infraestructura.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha señalado que el problema no es nuevo y que la situación actual es consecuencia directa de no haber actuado a tiempo. “Estamos viendo una vez más los destrozos que está causando el mar en el paseo marítimo porque no había arena suficiente para protegerlo. La infraestructura se nos ha venido abajo”, ha afirmado.

Ante esta situación, el Ayuntamiento va a iniciar una obra de emergencia con una inversión superior a los 800.000 euros, que permitirá reparar parte de los daños ocasionados. No obstante, el regidor ha advertido de que esta actuación municipal no será suficiente para solucionar el problema en su totalidad. “Vamos a poder arreglar una parte, pero otra no”, ha explicado.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento solicitó previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, que actuara de manera preventiva para frenar el avance del deterioro. Sin embargo, dicha intervención no se produjo. “Pedimos que se arropara esta zona para evitar que el desastre siguiera avanzando, pero no se ha hecho así, y aquí tenemos el problema”, ha lamentado.

Por ello, el Ayuntamiento de Almonte volverá a dirigirse a la Subdelegación del Gobierno y al propio Ministerio para insistir en la necesidad de que el Estado auxilie al Consistorio, tal y como se ha hecho en otras ocasiones y en otras playas del litoral. El alcalde ha subrayado que “no es admisible escudarse en la Ley de Costas, ya que actuaciones similares se han llevado a cabo anteriormente tanto en Matalascañas como en otros puntos del litoral español, especialmente cuando los daños afectan al dominio público marítimo-terrestre”.

“No hay excusa”, ha señalado Francisco Bella, quien considera que el Ministerio debe tomar nota de la gravedad de la situación. “Esta es la playa de Doñana, la playa principal y uno de los activos turísticos fundamentales de esta comarca. Si tanto nos importa Doñana, también nos tiene que importar el bienestar de las personas que viven en su entorno”, ha afirmado.

El alcalde ha destacado además el impacto económico y social que esta situación está generando, especialmente sobre el empleo. “Esto ha tenido repercusión en muchísimos puestos de trabajo que se generan cada verano y a lo largo de toda la temporada. Es una cuestión que hay que tener muy en cuenta”, ha añadido.

Finalmente, Francisco Bella ha apelado a la sensibilidad institucional y ha pedido que se deje a un lado el debate político para centrarse en una respuesta eficaz. “Estamos ante un problema institucional, un desastre provocado por no haber actuado con diligencia durante los últimos ocho años. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente remediar esta situación”, ha señalado.

El alcalde ha concluido reclamando una actuación inmediata con el objetivo de garantizar que, en la próxima temporada turística, Matalascañas cuente con unas infraestructuras en condiciones tanto para los visitantes como para las empresas y profesionales que dependen de la actividad turística.