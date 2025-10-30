La Guardia Civil mantiene la búsqueda del presunto autor del apuñalamiento de Isla Cristina

La Guardia Civil continúa este jueves la búsqueda del presunto autor del apuñalamiento ocurrido ayer en Isla Cristina, un hombre de origen marroquí que habría atacado con un arma blanca a su expareja en la zona de La Potala, provocándole varias heridas.

El suceso tuvo lugar en la mañana del miércoles, generando una inmediata movilización de los servicios de emergenciay de los agentes de la Guardia Civil, que atendieron a la víctima y pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda que permanece activo.

La mujer fue trasladada a un centro sanitario, donde continúa recuperándose de las lesiones sufridas. Mientras tanto, los agentes siguen recabando información y realizando batidas en distintos puntos del municipio y sus alrededores para dar con el paradero del presunto agresor, que se dio a la fuga tras el ataque.

El caso, que sigue bajo investigación judicial, ha causado gran conmoción en Isla Cristina, donde los vecinos han mostrado su indignación y preocupación por este nuevo episodio de violencia.