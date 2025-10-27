La Guardia Civil desmantela en Bonares una plantación interior de marihuana con casi 1.000 plantas

La Guardia Civil ha localizado y desmantelado una plantación interior de marihuana en una zona rural del término municipal de Bonares, interviniendo un total de 978 plantas listas para ser recolectadas. La operación, denominada Condal 70 Patriot, ha permitido investigar a seis personas por delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

La investigación comenzó a principios de julio de 2025 tras detectarse un incremento inusual en el consumo eléctricoen la zona, lo que levantó las sospechas de los agentes sobre un posible cultivo ilícito. Tras diversas pesquisas, los investigadores identificaron una vivienda que, por su patrón de consumo y características, podía estar siendo utilizada como centro de producción de marihuana.

Con autorización judicial, en octubre se realizó una entrada y registro en el inmueble, donde se encontraron las 978 plantas en plena floración, además de productos fitosanitarios y material necesario para su cuidado y manipulación. La vivienda contaba con un sofisticado sistema de videovigilancia para proteger la plantación y controlar el acceso. Asimismo, se comprobó un enganche ilegal al suministro eléctrico.

La operación, dirigida por el área de investigación de la Guardia Civil de Almonte, contó con la colaboración de la USECIC, el Grupo Cinológico y patrullas de seguridad ciudadana de la 3ª Compañía.

Las personas investigadas y las diligencias han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones relacionadas con el caso.

Esta actuación refuerza la lucha de la Guardia Civil contra el cultivo y tráfico de drogas en la provincia de Huelva y pone de relieve la eficacia de la vigilancia en zonas rurales ante este tipo de delitos.