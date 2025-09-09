Grave un trabajador de pirotecnia tras explotarle un cohete durante las fiestas de Niebla

Un trabajador de pirotecnia resultó herido de gravedad anoche en el municipio onubense de Niebla al explotarle un cohete mientras participaba en las fiestas locales.

El Teléfono 112 recibió varias llamadas de testigos alrededor de las 23.20 horas alertando del accidente. De inmediato, el centro de coordinación activó a la Policía Local, Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que envió al lugar dos equipos médicos.

El herido, de 57 años, fue estabilizado en primera instancia y trasladado en estado grave al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha informado de que se ha puesto el caso en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales para esclarecer las circunstancias del suceso.