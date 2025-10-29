Grave suceso en Isla Cristina: una mujer resulta herida tras ser apuñalada presuntamente por su expareja

La localidad de Isla Cristina se ha visto conmocionada este miércoles tras un grave suceso ocurrido en la zona de La Potala, donde una mujer ha resultado herida después de ser apuñalada presuntamente por su expareja, un hombre de origen marroquí, según avanza Wihu.

Según las primeras informaciones, el ataque se habría producido a primera hora de la mañana, lo que provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia y de efectivos de la Guardia Civil, que acudieron de inmediato al lugar de los hechos para atender a la víctima y recabar información.

La mujer fue trasladada a un centro sanitario con varias heridas de arma blanca, mientras la Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto agresor, que se habría dado a la fuga tras el ataque.

Fuentes oficiales han pedido prudencia y respeto ante la difusión de datos no contrastados, recordando que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.

El caso ha generado una gran consternación en Isla Cristina, donde vecinos de la zona han expresado su preocupación y rechazo ante este nuevo episodio de violencia