La Granada de Riotinto celebra con éxito el I Certamen de Pintura al Aire Libre

La Granada de Riotinto ha acogido la primera edición de su Certamen de Pintura al Aire Libre, una jornada que llenó de color y creatividad las calles del municipio y que ha contado con una destacada participación de artistas locales y de otras localidades.

En la categoría general, el primer premio fue para Francisco Javier Fernández, seguido de Daniel López Pérez, que obtuvo el segundo, y de Laureano González Cortés, que se alzó con el tercero. En la categoría juvenil, el ganador fue Daniel González.

En el apartado infantil, el primer premio recayó en Manuela Martín Martín, mientras que el segundo y el tercero fueron para Luis Gómez Sánchez y Ángela Martín Martín, respectivamente.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de La Granada de Riotinto con la colaboración de distintas entidades y particulares, ha nacido con una notable acogida, con el objetivo de consolidarse como un referente cultural y artístico en toda la comarca.

Desde la organización se ha agradecido la implicación de todos los participantes, así como el apoyo del público y de quienes han hecho posible una jornada que ha convertido al municipio en un escaparate de talento y arte al aire libre.