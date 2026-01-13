El Gobierno refuerza la protección del litoral de Matalascañas con una aportación masiva de arena y descarta expropiaciones

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha puesto en valor las actuaciones que el Gobierno de España está desarrollando para la protección, regeneración y estabilización del litoral de Matalascañas, subrayando que se trata de un trabajo continuado y sostenido en el tiempo y descartando de forma expresa la posibilidad de expropiaciones.

Según ha explicado, actualmente se está llevando a cabo una aportación de 700.000 metros cúbicos de arena mediante draga, una intervención considerada fundamental para reforzar la playa y hacer frente a los efectos de la erosión costera. Esta actuación, que cuenta con una inversión cercana a los seis millones de euros, se verá reforzada con el recrecimiento de nueve espigones, una medida destinada a favorecer que la arena se mantenga en la zona y aporte mayor estabilidad al litoral.

Rico ha señalado que estas actuaciones se desarrollan dentro del ámbito competencial del Gobierno de España y responden a criterios técnicos, legales y de transparencia, centrados exclusivamente en la protección de la costa y la seguridad de la ciudadanía. En este sentido, ha insistido en que no se contempla ningún proceso de expropiación y que el objetivo es garantizar la estabilidad de la playa y la tranquilidad de los vecinos.

Asimismo, la subdelegada ha recordado que se ha trasladado al Ministerio de Política Territorial la solicitud de declaración de Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, un trámite que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y que permitiría la posterior convocatoria de ayudas para la reparación de infraestructuras y daños ocasionados.

En cuanto al apoyo institucional, ha destacado que el Gobierno de España ha destinado más de 21 millones de euros al municipio de Almonte en distintas actuaciones, a los que se suman otros 400.000 euros concedidos recientemente para la reparación de desperfectos en el paseo marítimo de Caño Guerrero, dentro del núcleo de Matalascañas.

Por último, María José Rico ha avanzado que este miércoles, 14 de enero, está prevista una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se abordarán las actuaciones inmediatas y se seguirá avanzando en la definición de medidas estructurales y definitivas a largo plazo para garantizar la protección sostenida del litoral.