El Gobierno detalla al Ayuntamiento de Almonte una inversión de 140 millones en actuaciones ambientales y de infraestructuras

El Gobierno de España ha detallado al Ayuntamiento de Almonte el conjunto de inversiones previstas en el municipio, que ascienden a 140 millones de euros, en una reunión de trabajo celebrada este miércoles entre el secretario de Estado de Medio Ambiente y el alcalde de Almonte, Francisco Bella. El encuentro se ha centrado especialmente en las necesidades derivadas de la erosión costera y la creciente exposición a temporales en Matalascañas, agravadas por los efectos del cambio climático.

Durante la reunión se ha puesto de relieve que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya está ejecutando en la playa de Matalascañas una actuación de aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención, con una inversión superior a seis millones de euros, integrada en una estrategia más amplia de protección y recuperación del litoral de Doñana.

Asimismo, el Gobierno ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento para culminar el proyecto de la nueva depuradora de aguas residuales de Matalascañas, una infraestructura clave para la mejora ambiental del entorno. En este ámbito, se prevé una inversión de alrededor de 30 millones de euros en el municipio para modernizar las instalaciones de saneamiento y depuración y garantizar el cumplimiento de la normativa europea.

Otro de los ejes abordados ha sido la necesidad de avanzar hacia una solución integral y adaptativa para el paseo marítimo de Matalascañas. El planteamiento pasa por el estudio de alternativas técnicas que permitan reordenar y reforzar el frente litoral, mejorando la seguridad, la resiliencia ante los temporales y la integración ambiental del espacio urbano.

La reunión ha servido también para repasar las actuaciones en materia de abastecimiento de agua, orientadas a reducir la presión sobre los acuíferos de Doñana. Estas intervenciones, con una inversión cercana a los 24 millones de euros en Almonte, incluyen la mejora de la eficiencia de la red de abastecimiento y la futura conexión con recursos superficiales procedentes de la ETAP del Tinto, limitando el uso de captaciones subterráneas a situaciones excepcionales.

En el ámbito de la restauración ecológica, el Ministerio impulsa en el término municipal de Almonte proyectos de recuperación de ecosistemas fluviales y del dominio público hidráulico, con una inversión superior a los 10 millones de euros, así como actuaciones en biodiversidad por valor de más de ocho millones destinadas a la restauración de hábitats y la conservación de especies.

Estas iniciativas se completan con las medidas del Marco Socioeconómico de Doñana, que moviliza en Almonte más de 23 millones de euros para apoyar al sector agrario, fomentar la innovación y la industria sostenible, mejorar la eficiencia energética y promover proyectos municipales, contribuyendo al desarrollo económico, el empleo y la cohesión social del municipio.