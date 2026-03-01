Ayamonte entrega la Medalla de la Ciudad a Carlos Cano en el Día de Andalucía
El Teatro Cardenio acogió ayer el acto institucional en el que se reconoció, a título póstumo, el legado del cantautor y su vínculo eterno con “María la Portuguesa”
El Teatro Cardenio de Ayamonte acogió ayer el Acto Institucional con motivo del Día de Andalucía, en el que el Ayuntamiento hizo entrega de la Medalla de la Ciudad a José Carlos Cano Fernández, Carlos Cano, a título póstumo.
El reconocimiento, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno ordinario celebrado el pasado mes de septiembre, destacó el legado del cantautor y su estrecha vinculación con la localidad a través de la emblemática canción María la Portuguesa, que proyectó el nombre de Ayamonte más allá de sus fronteras.
El acto contó con la presencia de autoridades políticas, civiles y militares, así como de representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y con la asistencia de Paloma Cano, hija del artista, quien recogió la Medalla junto a un pergamino conmemorativo visiblemente emocionada. En sus palabras de agradecimiento subrayó que Ayamonte ocupa un lugar muy especial en la memoria y en el corazón de su familia.
El alcalde, Alberto Fernández, puso en valor la figura de Carlos Cano como referente del universo andaluz y destacó la dimensión artística y sentimental de su obra, especialmente el compás “mitad hondo, mitad fado” que convirtió a María la Portuguesa en un símbolo cultural de la ciudad.
La ceremonia estuvo acompañada por la música, con la interpretación de las Habaneras de Cádiz a cargo del grupo local Foreños y la posterior ejecución de María la Portuguesa y el Himno de Andalucía con la participación de la Orquesta de Pulso y Púa “Ciudad de Ayamonte”.
En el transcurso del homenaje también se proyectó el tráiler oficial del documental María la Portuguesa, dirigido por Eduardo Montero y estrenado el pasado mes de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Granada, donde recibió una Mención Especial del Jurado y el Premio ASECAN en la categoría de No Ficción.
El alcalde cerró el acto destacando la figura irrepetible del artista y la profunda huella que dejó en la cultura andaluza y en la identidad de Ayamonte.