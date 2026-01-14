El Gobierno y el Ayuntamiento de Almonte abordan en Madrid una solución definitiva para la erosión en Matalascañas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ayuntamiento de Almonte mantienen hoy miércoles, 14 de enero, una reunión en Madrid con el objetivo de avanzar hacia una solución definitiva a los problemas de erosión que sufre el litoral de Matalascañas, agravados tras el paso de la borrasca Francis a comienzos de mes.

El temporal provocó importantes desperfectos en el paseo marítimo y en infraestructuras próximas, hasta el punto de que fue necesario desalojar un edificio por riesgo de colapso, una situación que fue evaluada técnicamente sobre el terreno. Este escenario ha acelerado la necesidad de coordinar actuaciones entre las distintas administraciones implicadas.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha señalado que el encuentro es clave para obtener respuestas claras y compromisos concretos por parte del Gobierno central. Según ha manifestado, el municipio necesita conocer qué medidas se van a adoptar y en qué plazos, ante una situación que genera preocupación entre vecinos, empresarios y trabajadores del núcleo costero. Bella ha insistido en que la erosión no es un problema puntual, sino una cuestión estructural que se arrastra desde hace años y que requiere decisiones firmes.

La reunión servirá para analizar tanto las actuaciones inmediatas como las posibles medidas estructurales que permitan frenar la regresión del litoral y ofrecer estabilidad al paseo marítimo y a las edificaciones cercanas. Desde ambas administraciones se espera que este encuentro marque un punto de inflexión en la gestión de un problema que afecta directamente a uno de los principales núcleos turísticos de la provincia de Huelva.