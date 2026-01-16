El Gobierno analiza en Huelva las actuaciones de Doñana para 2025 y fija prioridades para 2026

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva ha acogido la reunión del Grupo de Trabajo Técnico (GTT) del Marco de Actuaciones de Doñana, un encuentro centrado en la coordinación institucional y el seguimiento de las medidas en marcha para la protección y recuperación del espacio natural.

A la sesión ha asistido la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, junto al subsecretario de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela; la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza Martínez; y el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Esteban Rodríguez Merino, además de representantes institucionales y equipos técnicos.

Durante el encuentro se revisaron las actuaciones desarrolladas y las previstas para 2025, así como las prioridades y la actualización de los marcos de actuación de cara a 2026. El análisis se enmarca en el compromiso del Gobierno de España con la protección y recuperación de Doñana, combinando restauración ambiental y desarrollo socioeconómico para los municipios del entorno, con una inversión movilizada que supera los 324 millones de euros.

La reunión sirvió para reforzar la coordinación entre administraciones y equipos técnicos implicados, considerada clave para el avance de este proyecto estratégico. El Marco de Actuaciones de Doñana mantiene como ejes la mejora del ciclo del agua, la restauración de ecosistemas y la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible en el territorio.