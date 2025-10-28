Gibraleón se prepara para vivir la noche más aterradora y divertida con el evento ‘Love Zombies’ 2025

La Diputación de Huelva ha acogido hoy la presentación del evento ‘Love Zombies’, una de las citas más esperadas del calendario juvenil de Gibraleón, que se celebrará el próximo 31 de octubre, a partir de las 23:00 horas, coincidiendo con la noche de Halloween. En el acto han participado el diputado provincial José Carlos Roda; la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín; y el concejal de Juventud, Fran Tamayo.

El diputado José Carlos Roda ha destacado que “es un placer dar la bienvenida a un evento que cada año gana más seguidores y convierte las calles de Gibraleón en un auténtico escenario de emoción, diversión y participación ciudadana. El municipio volverá a transformarse en un campo de supervivencia donde cientos de participantes vivirán una experiencia inmersiva y llena de adrenalina”, ha indicado.

Roda ha puesto en valor que esta cita “supone una magnífica oportunidad para dinamizar el ocio juvenil y familiar, al tiempo que promueve el turismo y la actividad económica local”. En este sentido, ha invitado “a toda la provincia y a quienes quieran venir de fuera a que se acerquen esa noche a Gibraleón, porque van a vivir una experiencia inolvidable”.

Por su parte, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha señalado que “ya quedan muy pocas entradas disponibles, con más de 600 vendidas, y cada año superamos esta cifra porque es un evento que entusiasma a los jóvenes”. Martín ha querido destacar especialmente que “es una actividad completamente sana, en la que los jóvenes demuestran que pueden divertirse toda la noche sin consumir alcohol ni drogas, participando en una gincana deportiva donde el miedo, la orientación y el ingenio se dan la mano”.

La alcaldesa ha explicado que los participantes, divididos entre zombis y supervivientes, deben superar una serie de pruebas por todo el municipio “tomando decisiones rápidas y agudizando el ingenio, ya que quien antes logre resolver todos los desafíos será el vencedor de esta gran aventura”.

Martín ha señalado que “la Plaza 28 de Febrero y el recinto ferial se llenan de juventud, y no solo de Gibraleón, sino también de jóvenes de toda la provincia, de Sevilla y de Cádiz, que vienen cada año atraídos por este evento tan singular”. Ha agradecido además “el trabajo del equipo de actores y actrices que dan vida a los zombis, así como la dedicación de mi compañero Fran Tamayo, concejal de Juventud, que es quien organiza y coordina todo este despliegue”.

El concejal Fran Tamayo recordó que el evento “no ha dejado de crecer desde que comenzó en 2018, salvo el paréntesis por la pandemia, ya que empezamos con 300 participantes y ahora rozamos los 700, porque la demanda no deja de aumentar”, ha explicado.

Tamayo ha adelantado que este año la historia contará con una nueva trama: “una misteriosa secta asegura poder librar a Gibraleón de los zombis sin recurrir a la ciencia, y los supervivientes tendrán que descubrir si es verdad o no”.

Por último, el concejal ha animado a los jóvenes “a formar vuestro equipo de supervivencia y venir el 31 de octubre a Gibraleón para luchar contra esta pandemia zombie”.

Con este evento, el Ayuntamiento de Gibraleón reafirma su compromiso con el fomento del ocio saludable, la creatividad y la participación juvenil, consolidando esta cita como una de las más esperadas de la provincia en la noche de Halloween.

Más información en: www.lovezombies.es