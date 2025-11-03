Gibraleón se prepara para una noche solidaria de humor con el espectáculo “Poca Vergüenza” de Guelmi

La localidad de Gibraleón vivirá el próximo viernes 7 de noviembre una cita especial con el humor y la solidaridad. La Hermandad de la Borriquita, junto a los capataces y costaleras de María Santísima de Nazaret, organiza el espectáculo benéfico “Poca Vergüenza”, del popular monologuista Guelmi, que tendrá lugar a las 21:00 horas en la caseta municipal situada junto al Auditorio.

El evento fue presentado en la Diputación de Huelva, con la participación del diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, la secretaria de la Hermandad, Milagros Díaz, y las costaleras Sandra González, Patricia Vilán y Patricia Martínez.

Durante el acto, José Carlos Roda destacó el compromiso de la institución provincial con la promoción cultural: “Desde la Diputación queremos seguir impulsando la cultura y el talento local, acercando el humor, la música y el arte a todos los rincones de la provincia. Este tipo de iniciativas no solo dinamizan la vida cultural de nuestros pueblos, sino que también fomentan la participación ciudadana y el turismo local”.

Por su parte, la alcaldesa Lourdes Martín resaltó el apoyo del consistorio a las hermandades olontenses: “Siempre estamos al lado de nuestras hermandades, apoyando los actos y eventos que organizan. En este caso, se trata de una iniciativa que combina diversión y solidaridad, y que permitirá disfrutar de una noche inolvidable con el humor de Guelmi. Invito a todos los vecinos a no perderse esta cita”.

La Hermandad de la Borriquita destinará la recaudación al proyecto de mejora del patio de la Virgen de María Santísima de Nazaret. Su secretaria, Milagros Díaz, explicó que “este evento es mucho más que una noche de risas: es una oportunidad para apoyar el patrimonio cultural y espiritual de nuestro pueblo. Quedan muy pocas entradas disponibles, que pueden adquirirse tanto en taquilla como en la web giglon.com”.

Además, el espectáculo contará con una barra habilitada para el público, que podrá disfrutar de un refrigerio durante la velada. Una ocasión perfecta para reír, compartir y colaborar con una buena causa en el corazón de Gibraleón.