Gibraleón mejora el camino del Gimón con una inversión de 125.000 euros

La Junta de Andalucía ha destinado una inversión de 125.000 euros a las obras de acondicionamiento y mejora del camino rural del Gimón, en Gibraleón. Esta intervención se enmarca en el Plan Itínere Rural y tiene como objetivo mejorar el acceso a diversas parcelas agrícolas, viviendas y explotaciones agroganaderas del entorno.

El director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), José Carlos Álvarez, y el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos, han visitado los trabajos, que afectan a un tramo de 766 metros de longitud.

Las obras contemplan el refuerzo del firme mediante una capa de material y un triple tratamiento asfáltico, así como la limpieza de cunetas, la instalación de salvacunetas y labores de desbroce en los márgenes del camino.

Álvaro Burgos ha señalado que este tipo de actuaciones “contribuyen al impulso de la actividad agrícola y ganadera y ayudan a fijar la población al territorio”. En la misma línea, José Carlos Álvarez ha destacado que “invertir en infraestructuras es invertir en progreso y en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de nuestros agricultores y ganaderos”.

Desde la Junta se insiste en que este tipo de mejoras son esenciales para dinamizar el medio rural onubense y consolidar el papel estratégico del sector agroalimentario en Andalucía.