Gibraleón inaugura este sábado la IV Feria Cervantina con música, gastronomía y actividades para toda la familia

Gibraleón se prepara para vivir este sábado, 13 de septiembre, la apertura de la IV Feria Cervantina, que se desarrollará durante todo el fin de semana en el Castillo de la localidad. La cita combina recreación histórica, gastronomía local, espectáculos musicales y actividades para todas las edades.

Los asistentes podrán disfrutar de la oferta de los bares locales en las Tabernas Cervantinas, así como de animaciones continuas cada media hora a lo largo del recinto. La programación incluye teatro, exposiciones de antiguos oficios, cetrería y demostraciones de aves rapaces, tiro con arco, atracciones infantiles gratuitas y un mercado de artesanía.

En el apartado musical, la feria contará con las actuaciones de Insurrectos, tributo al Último de la Fila, La Otra Banda y DJ Ricardo del Toro, que completan una agenda pensada para toda la familia.

Los organizadores animan a los visitantes a acudir con vestimenta de época para sumergirse plenamente en el ambiente cervantino. La Feria Cervantina se consolida como una de las grandes citas culturales y de ocio de la provincia, ofreciendo entretenimiento, tradición y gastronomía para todos los públicos.