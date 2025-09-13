Buscar
sábado. 13.09.2025
Bollullos Par del Condado arranca sus Fiestas de Septiembre con una amplia programación musical

Desde la pre-feria hasta la feria, el municipio ofrece conciertos y actividades para todos los públicos durante nueve días de celebración

 

Bollullos Par del Condado
Redacción
13/09/25 - 05:50

Bollullos Par del Condado da la bienvenida a sus Fiestas de Septiembre 2025 con una programación repleta de música y actividades para todos los públicos. Los actos comenzarán este sábado 13 de septiembre con la Exaltación al Vino, protagonizada por Arcángel Flamenco y Los Mellis de Huelva, a las 23:00 horas en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, inaugurando así la pre-feria.

El domingo 14, dentro de los actos de pre-feria, se celebrará el Pleno Honorífico Bollullero del año, seguido del concierto de Sara Ferreira, Alba Hidalgo y Luismi Cano a las 23:00 horas en la misma plaza. El lunes 15 será el Día de Feria en Los Caños, con desfile, animación infantil y un tobogán de agua desde las 11:00 horas en la Avenida de la Constitución.

La feria en el recinto ferial arrancará el miércoles 17 de septiembre con el concierto de Julia Iglesias a las 21:00 horas en el Arco de la Portada de Feria, coincidiendo con el encendido del alumbrado. Durante los días siguientes, se sucederán actuaciones de artistas locales y nacionales:

  • Jueves 18: Hermanas Avilés (20:00 h) y Macarena de la Torre (23:30 h)
  • Viernes 19: El Último de Triana (tributo a El Último de la Fila, 20:00 h), Álvaro Díaz con la colaboración especial de “La Flaca” (23:30 h) y Capitán Drake (01:00 h)
  • Sábado 20: Elena de Carmen y Luis Miguel Cano (18:00 h), Comparsa “Las Ratas” (21:00 h) y concierto joven Juanlu Montoya (23:30 h), cerrando la noche Rockología (01:00 h)
  • Domingo 21: Menta y Romero (19:00 h) y Lubricán (20:30 h)

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una programación musical diversa, que combina flamenco, pop, rock y música para jóvenes, pensada para todas las edades y gustos. La celebración se consolida como una cita cultural y social imprescindible en el calendario festivo de la provincia.