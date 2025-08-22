Giahsa refuerza la limpieza de imbornales y alcantarillado en Isla Cristina
El municipio se prepara para minimizar el riesgo de inundaciones con un dispositivo intensivo durante septiembre
Giahsa, en coordinación con el Ayuntamiento de Isla Cristina, ha puesto en marcha un plan especial de limpieza de imbornales, husillos, colectores y alcantarillado, que se desarrollará de manera intensiva a lo largo de septiembre. El objetivo es tener la red de saneamiento en óptimas condiciones antes de la llegada de las lluvias de otoño e invierno, reduciendo al mínimo el riesgo de inundaciones.
El gerente de Giahsa, Juan Manuel González Padilla, y el director ejecutivo, Santiago Ponce Pérez, se reunieron con el alcalde, Jenaro Orta, y la concejala de Servicios Generales, Isabel López, para coordinar la actuación. El plan contará con personal municipal y un refuerzo específico de Giahsa, permitiendo una limpieza profunda y eficaz de toda la red. Se prestará especial atención a las zonas más vulnerables del municipio, como Urbasur y la barriada de Pozo del Camino.
Con esta medida, Giahsa refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención y el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas que garantizan el bienestar de la población.