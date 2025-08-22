Giahsa refuerza la limpieza de imbornales y alcantarillado en Isla Cristina

Giahsa, en coordinación con el Ayuntamiento de Isla Cristina, ha puesto en marcha un plan especial de limpieza de imbornales, husillos, colectores y alcantarillado, que se desarrollará de manera intensiva a lo largo de septiembre. El objetivo es tener la red de saneamiento en óptimas condiciones antes de la llegada de las lluvias de otoño e invierno, reduciendo al mínimo el riesgo de inundaciones.

El gerente de Giahsa, Juan Manuel González Padilla, y el director ejecutivo, Santiago Ponce Pérez, se reunieron con el alcalde, Jenaro Orta, y la concejala de Servicios Generales, Isabel López, para coordinar la actuación. El plan contará con personal municipal y un refuerzo específico de Giahsa, permitiendo una limpieza profunda y eficaz de toda la red. Se prestará especial atención a las zonas más vulnerables del municipio, como Urbasur y la barriada de Pozo del Camino.

Con esta medida, Giahsa refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención y el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas que garantizan el bienestar de la población.