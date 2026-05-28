Los ganaderos de extensivo de Huelva empiezan a recibir más de siete millones en ayudas por las borrascas

La Junta de Andalucía ha comenzado el pago de las ayudas destinadas a los ganaderos de extensivo afectados por las borrascas registradas entre finales de 2025 y comienzos de 2026, unas subvenciones de las que se beneficiarán 1.616 profesionales de la provincia de Huelva.

La Consejería de Agricultura ha ordenado ya el primer abono de estas compensaciones, que en el caso de Huelva superan los siete millones de euros.

En total, la Junta ha iniciado el reparto de más de 54 millones de euros entre 9.936 ganaderos andaluces que sufrieron graves afecciones en la productividad de sus explotaciones como consecuencia de las intensas lluvias.

Estas cantidades corresponden al primer pago de una línea de ayudas que cuenta con un presupuesto global de 75 millones de euros para respaldar al sector de la ganadería extensiva.

Desde la administración andaluza señalan que en las próximas semanas podrían producirse nuevos abonos dirigidos a expedientes que aún tienen incidencias pendientes de resolver.

Las ayudas contemplan una cuantía de 100 euros por Unidad de Ganado Mayor para explotaciones de rumiantes y porcino, mientras que en el caso de la apicultura se establecen 20 euros por colmena.

Para determinar los importes, la Consejería ha realizado un estudio técnico basado en los censos de explotaciones ubicadas en las zonas más afectadas y recogidas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

La provincia de Huelva fue una de las más castigadas por los temporales y las persistentes lluvias, que provocaron daños en explotaciones agroganaderas, caminos rurales y numerosas infraestructuras del medio rural.