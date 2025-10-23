La Gala del Jamón reconoce a Emiliano de Pedro y José Luis Martín con los premios Jamón y Bellota de Oro 2025

La Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, continúa su programación con el segundo fin de semana de celebración. Entre las actividades destacadas, la Gala del Jamón, que se celebrará el viernes 24 a las 21:00 horas en el Teatro Sierra de Aracena, reconocerá la labor en favor del sector ibérico y contará con Eva Ruiz, presentadora de Canal Sur TV, como exaltadora del jamón.

En esta edición, los galardones principales recayeron en Emiliano de Pedro, catedrático de la Universidad de Córdoba e investigador del cerdo ibérico, que recibirá el Jamón de Oro 2025, y en José Luis Martín Mohedano, veterinario de la OCA de Aracena, que obtendrá la Bellota de Oro, un reconocimiento a su trayectoria profesional y su estrecha vinculación con la Sierra de Aracena.

La Gala incluirá también un acto de hermanamiento gastronómico entre el jamón de Aracena y el Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo, cuyos productos podrán degustarse el mismo viernes al mediodía. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar a través de la App ‘Aracena Activa’ o recoger en taquilla a partir de las 20:00 horas.

La programación del fin de semana incluye demostraciones del despiece del cerdo (domingo, 12:00), catas de la DOP ‘Jabugo’ (domingo, 12:00), jornada técnica para profesionales (viernes, 11:00), degustación popular (sábado, 22:00), concursos de tiraje de cerveza (sábado, 13:00) y un Showcooking organizado con la Asociación de Empresarios de Aracena (viernes, 12:00).

La feria cuenta con 17 empresas del sector ibérico y 34 de otros productos y artesanía, distribuidas en un recinto de más de 30.000 metros cuadrados, situado junto a la Gruta de las Maravillas, con entrada libre y espacios cubiertos.

El sorteo ‘Su Peso en Jamón’, uno de los concursos más esperados, se celebrará el domingo 26 a las 17:30 horas, permitiendo a los participantes medir su peso en la báscula para ganar auténticos jamones ibéricos.