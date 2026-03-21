Fundación ONCE y Camino del Rocío Sin Barreras impulsan un Rocío accesible para personas con discapacidad

Fundación ONCE y la Asociación Camino del Rocío Sin Barreras han firmado un convenio de colaboración para garantizar el acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida al Camino del Rocío, la aldea, el Santuario y el entorno de Doñana.

El acuerdo, suscrito por el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el presidente de la asociación, Ángel Méndez Román, contempla la puesta en marcha de un dispositivo que incluirá voluntariado, apoyo logístico y medios adaptados para facilitar una peregrinación inclusiva.

En virtud del convenio, Fundación ONCE se encargará de la captación, formación y coordinación de voluntarios, mientras que la asociación planificará y desarrollará las actividades accesibles, garantizando el cumplimiento de los principios de inclusión y accesibilidad universal.

El proyecto contempla la adaptación de rutas y tramos del Camino, así como la implementación de apoyos específicos para personas con discapacidad, tanto a nivel físico como sensorial y cognitivo. Además, se establecerán protocolos de seguridad y asistencia durante todo el recorrido.

La iniciativa se materializará este fin de semana con la celebración del ‘Camino del Rocío sin Barreras 2026’, que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo. El programa arrancará el viernes con la recepción de peregrinos, continuará el sábado con el recorrido por la Raya Real y culminará el domingo con actividades en la aldea y la participación en la misa de peregrinación.

Desde ambas entidades han destacado que este proyecto supone un paso más hacia un modelo de peregrinación accesible, permitiendo que todas las personas puedan vivir la experiencia del Rocío en igualdad de condiciones.