Fuenteheridos rendirá homenaje a las víctimas de la represión franquista el 25 de agosto

El Ayuntamiento de Fuenteheridos ha anunciado la celebración, el próximo lunes 25 de agosto a las 20:30 horas, de un acto de homenaje a las víctimas de la represión franquista. La cita tendrá lugar en el Cementerio Municipal, junto al monolito que recuerda a los hombres y mujeres que perdieron la vida por defender la democracia, la legalidad republicana y la libertad.

La conmemoración se enmarca en el acuerdo plenario aprobado por unanimidad el 21 de abril de 2016, por el que el municipio se comprometió a honrar cada año la memoria de los represaliados.

El alcalde, Raúl Esteban Pérez Vázquez, ha subrayado en el bando municipal la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron persecución, reiterando la invitación a vecinos y visitantes a participar en este acto de memoria y justicia.