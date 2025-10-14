Fuenteheridos celebra el Día de la Mujer Rural con una jornada de convivencia y homenaje

Fuenteheridos celebra este miércoles 15 de octubre el Día de la Mujer Rural con una completa jornada de actividades en el Museo de la localidad, que comenzará a partir de las 17:00 horas. El encuentro pretende rendir homenaje a todas las mujeres que, con su trabajo y esfuerzo, han contribuido al desarrollo social, cultural y económico del medio rural.

La cita arrancará con la lectura de un manifiesto dedicado al papel esencial de las mujeres rurales en la vida del pueblo y en la preservación de las tradiciones. A continuación, se proyectará el cortometraje ‘Abuelas y nietas de Fuenteheridos’, una pieza audiovisual que recoge testimonios y recuerdos de distintas generaciones de mujeres del municipio.

Tras la proyección, los asistentes podrán disfrutar de una exposición fotográfica dedicada a las mujeres rurales, en la que se mostrará su día a día, su trabajo y su vínculo con la tierra. La jornada continuará con juegos tradicionales y una actividad intergeneracional, pensada para unir a mayores y pequeños en un ambiente de convivencia.

Como broche final, habrá una merienda colectiva para compartir experiencias, risas y recuerdos. Una tarde que, más allá de la celebración, pretende reivindicar que ser mujer rural es un modo de vida y una forma de mantener vivas las raíces de Fuenteheridos.