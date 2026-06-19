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Otro frenazo a la zona azul de Matalascañas

La suspensión del pleno ordinario aplaza de nuevo el debate sobre las ordenanzas vinculadas a la ORA.

Pleno de Almonte
Pleno de Almonte
Matalascañas
Otro frenazo a la zona azul de Matalascañas
Redacción
Redacción
19/06/26 - 11:58

La nueva votación sobre la implantación de la zona azul en Matalascañas no llegó a celebrarse este jueves tras la suspensión del pleno ordinario del Ayuntamiento de Almonte.

La sesión, que había comenzado alrededor de las 9.00 horas, fue interrumpida pasadas las 22.00 horas por decisión del alcalde, Francisco Bella, debido a la larga duración del debate y en consideración a la situación de la secretaria municipal.

Las tres ordenanzas relacionadas con la ORA —tráfico, mantenimiento del asfaltado y fiscal— figuraban en los últimos puntos del orden del día, por lo que quedaron pendientes y deberán abordarse en una próxima sesión extraordinaria.