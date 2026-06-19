Natalia de OT encabeza unas fiestas de San Pedro más inclusivas

Corrales ya calienta motores para vivir una nueva edición de las fiestas de San Pedro, que este año llegarán con una programación reforzada y un cartel musical encabezado por Natalia, la popular artista surgida de Operación Triunfo. La cita, que tendrá sus jornadas centrales entre el 25 y el 28 de junio, combinará conciertos, tradiciones, actividades deportivas y propuestas para toda la familia.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la celebración del Día del Niño el jueves 25 de junio, jornada en la que las atracciones tendrán un precio único de 2,50 euros. Además, durante varias horas se reducirá al mínimo el impacto acústico de las atracciones para facilitar el disfrute de menores con sensibilidad al ruido, una medida con la que el Ayuntamiento apuesta por unas fiestas más inclusivas.

La programación arrancará este fin de semana con el VII Torneo de Dardos y la V Convivencia de Pesca Infantil y Alevín, mientras que el jueves se celebrarán actividades tradicionales como las carreras de sacos, las carreras de cintas en bicicleta, tiro con arco y una fiesta del color con polvo holi.

Presentación Fiestas de San Pedro

El viernes 26 llegará uno de los momentos más esperados con la misa y procesión en honor a San Pedro, seguidas del encendido del alumbrado. La noche estará marcada por el espectáculo musical 'Black to the Stage Festival', con las actuaciones de Natalia, Lorca, Ainhoa Cantalapiedra, Malena Gracia y Bea Bronchal, además de sesiones de DJ y animación musical.

El sábado incluirá el tradicional Concurso de Tortilla Española y actuaciones como el tributo a Miguel Ríos a cargo de Rock & Ríos Band, mientras que el domingo habrá paella popular, fiesta del agua, una gala infantil de K-Pop y un tributo a Isabel Pantoja interpretado por Carmen Paredes. Un castillo de fuegos artificiales pondrá el broche final a las fiestas.

Las celebraciones concluirán el 12 de julio con la disputa de la final del Campeonato de Billar a Tres Bandas, cerrando así varias semanas de actividades en honor al patrón de Corrales.