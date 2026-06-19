Aracena estrena una travesía completamente renovada

La travesía de Aracena luce ya una nueva imagen tras la finalización de las obras de rehabilitación integral de la carretera provincial HU-8105 a su paso por el casco urbano. La actuación, impulsada por la Diputación de Huelva, ha supuesto una inversión superior a los 200.000 euros y ha permitido renovar más de 2,3 kilómetros de una de las principales vías de acceso y distribución del tráfico en la localidad.

Los trabajos se han desarrollado en la avenida Reina de los Ángeles, la calle Colmenitas y la ronda Gruta de las Maravillas, donde se ha actuado sobre una superficie de más de 13.600 metros cuadrados. La intervención ha incluido el recrecimiento del firme en algunos tramos, el fresado y reposición completa del pavimento en gran parte del recorrido, así como la renovación de la señalización horizontal y vertical para reforzar la seguridad vial.

La mejora responde a una demanda histórica de los vecinos, ya que el intenso tráfico y el paso del tiempo habían provocado un notable deterioro de la calzada. Las obras se han ejecutado en un plazo reducido y con escasas incidencias, gracias a la coordinación entre la Diputación, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

La actuación forma parte además del proceso para transferir la titularidad de este tramo al Ayuntamiento de Aracena. Una vez completado el procedimiento, la vía pasará a integrarse en la red municipal, facilitando futuras actuaciones urbanas destinadas a mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de peatones y conductores.

Con esta intervención, la Diputación continúa avanzando en su plan de mejora de la red provincial de carreteras, donde mantiene actualmente inversiones millonarias en distintos puntos de la provincia.