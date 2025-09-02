Francisco Bella reclama que la restauración de Los Mimbrales genere empleo local y turismo ambiental

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha valorado el reciente anuncio del Gobierno central sobre el inicio de las obras de restauración ecológica e hidrológica en la finca de Los Mimbrales, ubicada en el Parque Nacional de Doñana, una intervención presupuestada en más de seis millones de euros y coordinada por la Oficina Técnica de Doñana.

Bella recordó que esta actuación se suma a una larga serie de inversiones en la finca, adquirida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 2015, con más de mil hectáreas. Sin embargo, el regidor criticó que hasta la fecha estas inversiones “no se han traducido en empleo estable ni en oportunidades para la población local”, calificando los proyectos previos como un récord de “conservación arcaica”, que ha generado más titulares que resultados.

El primer edil insistió en que la restauración de Doñana debe ir acompañada de propuestas que impulsen la creación de empleo y dinamicen el turismo ambiental, para que la inversión tenga un impacto social y económico real en la comarca. “A Doñana no se la protege con derroche ni con propaganda. No necesitamos un parque temático del ecologismo de salón, necesitamos proyectos que den futuro a nuestros vecinos”, manifestó Bella.

El alcalde lamentó que la eliminación de mil hectáreas de regadío en Almonte haya destruido miles de puestos de trabajo, sin medidas alternativas que compensen este impacto. Asimismo, criticó que muchas de estas inversiones parezcan diseñadas “más para levantar aplausos en Bruselas que para responder a la realidad de Almonte y Doñana”.

Desde el Gobierno local, Bella reclamó a las administraciones competentes que la restauración de Los Mimbrales no se limite a objetivos ambientales, sino que se convierta también en una oportunidad de desarrollo social y económico para los vecinos de Almonte.