Finalizan las obras para reparar los hundimientos en las calles Juan Carlos y Carmen de Aljaraque

El Ayuntamiento de Aljaraque ha concluido los trabajos de reparación de los hundimientos detectados en varios tramos de las calles Juan Carlos y Carmen, una actuación que permite restablecer la seguridad en estas vías del núcleo urbano.

Las obras comenzaron el pasado 24 de febrero, una vez finalizó el tren de borrascas que afectó a la provincia y cuando el terreno pudo drenar y secarse, condición imprescindible señalada por los técnicos para poder intervenir con garantías.

Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Terracivil S.A. y han supuesto una inversión de 16.500 euros. Con esta actuación se han reparado los puntos afectados por los hundimientos del firme, evitando posibles riesgos para el tránsito tanto de peatones como de vehículos.

Desde el Ayuntamiento se destaca que la intervención responde a la necesidad de actuar con rapidez en estas incidencias provocadas por las intensas lluvias de las últimas semanas, devolviendo la normalidad a dos calles muy transitadas del municipio.