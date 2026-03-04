Comienzan las obras para mejorar la navegabilidad del puerto de El Terrón en Lepe

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha iniciado las obras de mejora de la navegabilidad en el puerto de El Terrón, en Lepe, con una inversión de 755.040 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Dravo, permitirán recuperar calado en una zona portuaria que ha ido perdiendo profundidad de forma progresiva hasta comprometer la operatividad de las instalaciones. El objetivo es garantizar la actividad tanto de la flota pesquera profesional como del sector náutico recreativo con base en este enclave.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado las “cautelas ambientales” adoptadas en una intervención que, según ha señalado, ha buscado “la fórmula más sostenible y respetuosa” en un espacio de alto valor natural como la ría del Piedras. De hecho, el inicio de los trabajos ha estado condicionado a la disponibilidad de maquinaria específica para aplicar el sistema elegido.

Técnica innovadora frente al dragado tradicional

La actuación ocupará una superficie aproximada de 79.000 metros cuadrados, con un calado objetivo de 2,5 metros y un volumen estimado de actuación de unos 80.000 metros cúbicos.

A diferencia del dragado convencional —que implica la extracción y posterior vertido de materiales—, el procedimiento seleccionado se basa en la inyección de agua a baja presión. Esta técnica fluidifica el sedimento del fondo y genera una corriente de densidad que desplaza los materiales aprovechando las corrientes naturales propias de la zona intermareal.

El sistema, que se aplicará por primera vez en la ría del Piedras, permite trasladar los sedimentos hacia el canal central durante la fase de vaciante de la marea, facilitando que sea la propia corriente la que los desplace de forma natural hacia la desembocadura. Frente a los métodos tradicionales, este modelo reduce de manera significativa la afección al ecosistema.

Este procedimiento ya se ha utilizado con éxito en el puerto de Lisboa, en un entorno afectado por un parque natural, así como en el río Guadiana.

La actuación está cofinanciada en un 79,34% por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, mientras que el 20,66% restante será aportado por la Asociación Náutico-Deportiva El Terrón, en una intervención que busca reforzar la seguridad y competitividad de uno de los puertos clave del litoral onubense.