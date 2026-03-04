Un centenar de kilos de alimentos solidarios en la quedada de autocaravanas de la Feria 1900 de Moguer

La quedada organizada por el grupo de autocaravanistas Las Casitas con motivo de la Feria 1900 de Moguer se ha convertido este año en una iniciativa solidaria gracias a la recogida y entrega de más de 100 kilos de alimentos destinados al Banco de Alimentos.

Alrededor de 80 autocaravanas participaron en este encuentro, que reunió a numerosos visitantes atraídos por la tradicional feria de época del municipio. Sin embargo, la cita no se limitó al ocio y la convivencia entre viajeros, ya que la asociación decidió impulsar una acción solidaria en favor de la comunidad local.

La iniciativa consistió en que los participantes adquirieran alimentos en establecimientos de la propia localidad para posteriormente donarlos al Ayuntamiento de Moguer, que se encargará de canalizar la ayuda a través del Banco de Alimentos.

Con esta fórmula, los organizadores buscaban no solo colaborar con quienes más lo necesitan, sino también apoyar al comercio de proximidad y contribuir al movimiento económico del municipio que los acogía durante el evento.

Desde la organización se ha destacado que este tipo de gestos forman parte del espíritu del colectivo, que promueve una forma de viajar basada en la convivencia, el respeto y el compromiso con los lugares que visitan. La iniciativa ha sido recibida con agradecimiento por parte del Ayuntamiento de Moguer, que ha valorado el gesto solidario de los participantes en la quedada celebrada durante la Feria 1900.