Finaliza la temporada de baño en Matalascañas sin incidencias en la calidad del agua

La playa de Matalascañas, uno de los destinos costeros más emblemáticos de Andalucía, ha revalidado un año más la excelente calidad de sus aguas de baño, según los informes del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, publicados en su portal oficial de Zonas de Baño: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo/areas/entornos-saludables/salud-ambiental/paginas/zonas-bano.html

El periodo fijado por la Autoridad Sanitaria para el control de las aguas de baño va desde junio a final de septiembre, sin que en este espacio de tiempo se haya producido en Matalascañas ninguna incidencia que haya afectado a la calidad de sus aguas en los análisis que la Consejería ha realizado quincenalmente. Las muestras para dichos análisis se han tomado del agua del mar en 8 puntos distintos de la costa del municipio, y todas ellas han sido calificadas como “excelentes” en su calidad microbiológica y perceptual, lo que ha hecho que las playas de Matalascañas hayan sido todo el verano aptas para el baño.

Este resultado positivo, que clasifica las aguas de Matalascañas en la máxima categoría de salubridad, está intrínsecamente ligado a la gestión rigurosa y sin incidencias de la depuración de aguas residuales en el municipio, gestionada por la empresa Aqualia.

En el término municipal de Almonte existen 3 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), todas ellas gestionadas por Aqualia. Ninguna de ellas ha presentado ningún problema en su funcionamiento durante el verano, llevándose a cabo el proceso con total normalidad, como queda ratificado en los controles mensuales que desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se hacen a las aguas de entrada y salida de estas instalaciones. Con esto, se garantiza que toda el agua residual generada en el municipio se depura y se devuelve en perfectas condiciones al medioambiente.

“La correcta depuración es fundamental en cualquier municipio, pero más aún en uno costero y tan turístico como Matalascañas. El mejor aval de que estamos haciendo bien nuestro trabajo es ver cada año las playas llenas y que las Autoridades Sanitarias no restrinjan el baño” – indica Germán López, jefe de depuración de Aqualia en Almonte.