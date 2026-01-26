Finaliza la rehabilitación integral de la Vía Verde Molinos de Agua con una inversión superior a 736.000 euros

La Vía Verde Molinos de Agua presenta ya una imagen completamente renovada tras la finalización de las obras de rehabilitación integral ejecutadas a lo largo de su trazado, una actuación que ha supuesto una inversión global de 736.747 euros. El proyecto ha contado con la financiación de la Junta de Andalucía, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y con la participación de la Diputación de Huelva, además del impulso de la Mancomunidad Campiña-Andévalo.

Las obras se han desarrollado en el itinerario que une los municipios de Valverde del Camino, Beas, Trigueros y San Juan del Puerto, mejorando de forma integral una vía verde de alto valor ambiental, social y turístico para la comarca. De la inversión total, 686.762 euros han sido aportados por la Junta para la ejecución de los trabajos, mientras que la Diputación ha destinado 49.985 euros a la redacción del proyecto y a la dirección facultativa.

En la visita de fin de obra han participado el vicepresidente de la Diputación de Huelva y responsable del área de Infraestructuras, Manolo Cayuela, y la presidenta de la Mancomunidad Campiña-Andévalo, Susana Lorca, junto a representantes del equipo técnico y de la empresa constructora.

Las actuaciones, enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística Campiña-Andévalo, han incluido la renovación completa del firme, la creación y mejora de zonas de descanso y ocio, la instalación de mobiliario urbano sostenible fabricado con materiales reciclados y madera certificada, la plantación de especies autóctonas y la adecuación de espacios para el turismo activo. Además, se han incorporado criterios de accesibilidad universal para garantizar un uso inclusivo y seguro.

Con esta intervención, la Vía Verde Molinos de Agua se consolida como un espacio de ocio saludable y respetuoso con el entorno, contribuyendo a la vertebración del territorio, a la dinamización de la economía local y al refuerzo del atractivo turístico de la comarca, posicionándose como un recurso clave para el desarrollo sostenible del medio rural onubense.