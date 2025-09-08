La Feria Ganadera de Aroche estrenará un espectacular Western Show en su Recinto Ecuestre
El 20 de septiembre, el público podrá disfrutar por primera vez de un evento al más puro estilo del lejano oeste, con pruebas ecuestres cargadas de emoción y destreza
La Feria Ganadera de Aroche (FEGAR) incorporará este año una de sus grandes novedades: un auténtico Western Showque promete trasladar al público al espíritu del viejo oeste. El espectáculo se celebrará el próximo 20 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Recinto Ecuestre “D. Manuel Cascajo Taboada”, y está concebido como una experiencia única para toda la familia.
La cita reunirá algunas de las pruebas ecuestres más vibrantes y espectaculares de la disciplina: Cattle Penning, 2 x 20 Challenge, Team Penning y la popular carrera de barriles. Todas ellas pondrán a prueba la compenetración entre jinetes y caballos, la velocidad y la habilidad técnica, garantizando un evento lleno de adrenalina y emoción.
La organización destaca que se trata de una iniciativa inédita en Aroche, que enriquecerá la programación de la Feria Ganadera con un atractivo diferente, capaz de captar tanto a los amantes del mundo ecuestre como a quienes buscan nuevas propuestas de ocio.
Con esta incorporación, FEGAR refuerza su papel como punto de encuentro de referencia en el calendario ganadero y cultural de la provincia de Huelva, ofreciendo a vecinos y visitantes un espectáculo que combina tradición, entretenimiento y la espectacularidad del estilo western.