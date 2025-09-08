La Feria Ganadera de Aroche estrenará un espectacular Western Show en su Recinto Ecuestre

La Feria Ganadera de Aroche (FEGAR) incorporará este año una de sus grandes novedades: un auténtico Western Showque promete trasladar al público al espíritu del viejo oeste. El espectáculo se celebrará el próximo 20 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Recinto Ecuestre “D. Manuel Cascajo Taboada”, y está concebido como una experiencia única para toda la familia.

La cita reunirá algunas de las pruebas ecuestres más vibrantes y espectaculares de la disciplina: Cattle Penning, 2 x 20 Challenge, Team Penning y la popular carrera de barriles. Todas ellas pondrán a prueba la compenetración entre jinetes y caballos, la velocidad y la habilidad técnica, garantizando un evento lleno de adrenalina y emoción.

La organización destaca que se trata de una iniciativa inédita en Aroche, que enriquecerá la programación de la Feria Ganadera con un atractivo diferente, capaz de captar tanto a los amantes del mundo ecuestre como a quienes buscan nuevas propuestas de ocio.

Con esta incorporación, FEGAR refuerza su papel como punto de encuentro de referencia en el calendario ganadero y cultural de la provincia de Huelva, ofreciendo a vecinos y visitantes un espectáculo que combina tradición, entretenimiento y la espectacularidad del estilo western.