Felipe VI desplegará una intensa agenda institucional en Huelva en su primera visita como Rey

La provincia de Huelva vivirá el próximo 22 de enero una jornada histórica con motivo de la primera visita oficial de Su Majestad el Rey Felipe VI como monarca. Una visita que contará con una agenda cargada de simbolismo, actos institucionales y encuentros con la ciudadanía, en el marco del centenario del Vuelo del Plus Ultra.

La agenda real se iniciará en La Rábida, uno de los enclaves históricos más representativos de la provincia, donde Felipe VI participará en una ofrenda floral y en el descubrimiento de una placa conmemorativa del centenario del Vuelo del Plus Ultra junto a la escultura del Ícaro. Este primer acto tendrá un marcado carácter institucional y de homenaje a una de las grandes gestas de la aviación española.

Posteriormente, el Rey se trasladará a Palos de la Frontera, donde protagonizará uno de los momentos más destacados de la visita al dirigirse públicamente a los vecinos y vecinas desde el balcón del Ayuntamiento, en un gesto de cercanía que marcará esta primera toma de contacto directa con la ciudadanía onubense como jefe del Estado.

La jornada continuará en el recinto ferial de Palos, elegido por su amplia capacidad para acoger público, donde se celebrará una exhibición aérea del Ejército del Aire y un acto militar abierto, al que podrá asistir toda la ciudadanía. Con ello, la visita real se abre de forma expresa al conjunto de la provincia, reforzando el carácter participativo del aniversario.

Esta primera visita de Felipe VI a Huelva como Rey se enmarca en un acontecimiento de enorme relevancia histórica y cultural, pero también supone un hito institucional para la provincia, que se sitúa en el centro de la agenda nacional con una programación que combina memoria histórica, proyección internacional y contacto directo con la sociedad onubense.