Familias del CEIP Tierno Galván denuncian una situación “crítica” por falta de recursos para atención a la diversidad

La comunidad educativa del CEIP Tierno Galván, en la localidad de Corrales, ha denunciado la situación “crítica” que atraviesa el centro debido a la falta de recursos especializados para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

A través de la AMPA ‘A orillas del río’, las familias han calificado de “insostenible” el estado actual, señalando la escasez de profesionales como docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Personal Técnico de Integración Social y horas de orientación. Esta carencia está afectando directamente, aseguran, a la calidad educativa.

Entre las principales preocupaciones destaca el retraso en las evaluaciones psicopedagógicas, con casos en los que el alumnado lleva más de un año y medio esperando ser valorado, un requisito fundamental para acceder a los apoyos necesarios. Esta situación, advierten, repercute tanto en el desarrollo individual de los estudiantes como en el funcionamiento general de las aulas.

La falta de especialistas obliga además al profesorado a asumir una atención más compleja sin los medios adecuados, con alumnado que presenta necesidades diversas como trastornos del espectro autista, TDAH, dislexia o altas capacidades, lo que dificulta una atención individualizada y condiciona el ritmo de aprendizaje del grupo.

Desde la AMPA aseguran haber mantenido reuniones con el equipo directivo y con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, logrando avances como la actualización del censo de alumnado con necesidades específicas. Sin embargo, consideran que las medidas adoptadas son insuficientes y que la lista de espera sigue siendo “inasumible”.

Ante esta situación, las familias han convocado una concentración este viernes y anuncian nuevas acciones para visibilizar el problema, incluyendo una reunión general en las próximas semanas.

“El derecho a una educación inclusiva debe garantizarse en igualdad de condiciones”, subrayan desde el colectivo, que reclama una dotación estable y suficiente de recursos humanos para asegurar una atención digna y de calidad al alumnado.