Extinguido el incendio en una fábrica de cartuchos en Alosno tras más de una veintena de avisos al 112

Alosno vivió esta madrugada momentos de tensión tras declararse un incendio en una fábrica dedicada a la fabricación de cartuchos de caza y armamento, situada en el km 1 de la carretera HU-4403, en dirección a Tharsis. El servicio de emergencias 112 recibió más de una veintena de avisos alertando del fuego.

El delegado del Gobierno, José Manuel Correa, acudió al lugar para supervisar las labores de los bomberos, que trabajaron durante toda la noche para controlar el incendio y prevenir el colapso de varias naves de la instalación.

El fuego quedó extinguido alrededor de las 10 de la mañana, aunque los bomberos realizaron varias visitas de seguimiento para refrescar focos y asegurar la completa neutralización del incendio. Afortunadamente, no se han reportado víctimas, y las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.