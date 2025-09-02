Exposiciones, desfiles y más de 300 inscripciones para la VII Feria del Automóvil Clásico de Aracena

Aracena acogerá los próximos 13 y 14 de septiembre la VII edición de la Feria del Automóvil Clásico, un evento organizado por el Club Vehículos Clásicos Sierra de Aracena y patrocinado por la Agencia Destino Huelva. El evento tendrá como escenario el recinto ferial de Aracena, donde se instalará una gran exposición y partirá el esperado desfile de los clásicos.

En la presentación de la feria, la diputada de Turismo, Ana Delgado, ha señalado que ya se han superado las 300 inscripciones y que está confirmada, hasta el momento, la participación de 15 clubes nacionales. Delgado ha comparecido junto a la directiva de la asociación Club cultural de vehículos clásicos Sierra de Aracena, con el presidente, Manuel Hermoso, y el vicepresidente, Antonio Martín, además del asesor Luis Vázquez.

VII Feria del Automóvil Clásico de Aracena / Fotografía: Diputación Provincial

“En los últimos años, la asociación está apostando y trabajando fuerte para que el evento vaya adquiriendo cada año mayor importancia en la comarca de la sierra de Aracena y Picos de Aroche”, ha manifestado la diputada, para añadir que la feria “va a congregar a visitantes de muchos rincones de España y de la vecina Portugal”.

Delgado ha confirmado el apoyo de la Diputación, desde la Agencia Destino Huelva, “a esta gran cita del mundo del automóvil, que en poco tiempo se ha convertido en un referente turístico y cultural en nuestra provincia”, al tiempo que ha animado a toda la ciudadanía a visitarla.

Por su parte, Hermoso ha incidido en que la cita “comenzó como una simple concentración de vehículos antiguos y ha ido evolucionando hasta llegar a la feria que conocemos hoy”, con un progresivo aumento tanto en la participación como en asistencia de visitantes. “La Feria del Automóvil Clásico de Aracena atrae un turismo de calidad y tenemos una gran aceptación tanto a nivel provincial como en Andalucía y en el resto del país”, ha dicho.

En en marco de la programación, destacan la celebración de la ruta de camiones, que se desarrollará el sábado 13 a las 12.00 horas, y el desfile-ruta de clásicos por las carreteras de la Sierra, en la jornada del domingo.

Además, queda instalada en el pabellón la gran exposición de coches clásicos, donde se exhibirán vehículos desde 1915 en adelante, “desde los más exclusivos a actuales clásicos”, ha apuntado Hermoso.

También el domingo se llevará a cabo el sorteo de un vehículo (un mini 850) con la compra de papeletas (a dos euros).