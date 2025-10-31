Exponiebla 2025 abre sus puertas con una edición especial por su 25 aniversario

Niebla ha dado este pasado jueves el pistoletazo de salida a Exponiebla 2025, la XXV edición de su tradicional Feria Comercial y de Muestras del Condado, consolidada como uno de los grandes escaparates económicos y sociales de la comarca. La inauguración, celebrada en la mañana de ayer, contó con una destacada representación institucional y empresarial, reflejo de la importancia del evento para la dinamización del tejido productivo onubense.

Entre las autoridades asistentes se encontraban Juan Carlos Duarte Cañado, delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; y Teresa Herrera Vidarte, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, además de varios alcaldes de municipios del entorno y representantes de distintas entidades locales.

Durante el acto, los organizadores destacaron el papel de Exponiebla como punto de encuentro para profesionales, emprendedores y artesanos, pero también como un espacio de convivencia y orgullo para los vecinos del Condado. La feria reúne cada año a centenares de visitantes atraídos por su variada oferta comercial, gastronómica y cultural.

En esta edición especial por su 25 aniversario, el recinto ferial acoge numerosos stands con productos locales, propuestas innovadoras y demostraciones en vivo que ponen en valor el talento y la riqueza de la comarca. Además, se han programado actividades paralelas dirigidas tanto al público profesional como familiar, con el objetivo de reforzar los lazos entre tradición y modernidad.

Exponiebla 2025 permanecerá abierta durante todo el fin de semana, convirtiendo una vez más a la localidad iliplense en el epicentro del comercio, la artesanía y la economía del Condado de Huelva.