Expertos y periodistas nacionales analizan en Isla Cristina el potencial de la Economía Azul onubense

El Centro de Innovación y Tecnología de la Pesca de Isla Cristina ha acogido una jornada sobre Economía Azul organizada por la Diputación Provincial de Huelva, a través de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas, Marca Huelva. El encuentro ha reunido a expertos y periodistas nacionales en torno al potencial de la costa onubense como espacio de innovación, sostenibilidad y desarrollo económico vinculado al mar.

El acto fue inaugurado por el coordinador de la Oficina Marca Huelva, Emiliano Cabot, y el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, quienes destacaron el papel estratégico de la provincia en el desarrollo de actividades ligadas al mar y su capacidad para atraer proyectos de valor añadido en el ámbito marítimo, pesquero y turístico.

Entre los ponentes han participado el doctor en Biología y especialista en biología marina y gestión de recursos medioambientales, José Luis Daza; el experto en cultivo de salicornias, Manuel Díaz, quien expuso sus aplicaciones gastronómicas y científicas; y el gerente de la Lonja de Isla Cristina, Mariano García, que analizó el impacto de la pesca en la costa occidental onubense y su relevancia económica.

Con esta iniciativa, la Diputación de Huelva reafirma su compromiso con la Economía Azul como motor de crecimiento sostenible, impulsando la innovación, la diversificación productiva y la proyección nacional e internacional del litoral onubense.

La jornada se enmarca en un viaje de prensa especializado en Economía Azul, coordinado por la Oficina Marca Huelva y en colaboración con la empresa Healing Planet. En él participan periodistas de medios nacionales de referencia como ABC, La Razón, El Mundo, Grupo Prisa, La Vanguardia y National Geographic, que durante dos días conocerán de primera mano la riqueza natural, empresarial y gastronómica del litoral de Huelva.