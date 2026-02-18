Europa financiará el 75% de la rehabilitación de la Vía Verde entre Valverde y el límite con Zalamea

La rehabilitación del tramo de la Vía Verde correspondiente a la antigua línea del ferrocarril minero entre Valverde del Camino y el límite provincial con Zalamea la Real supondrá una inversión global de 617.000 euros, de los que el 75% será financiado con fondos de la Unión Europea.

En concreto, 462.750 euros procederán de financiación europea, mientras que los 154.250 euros restantes serán aportados por la Diputación de Huelva. La concesión de los fondos fue confirmada a finales de enero y ya se ha iniciado la tramitación del expediente para la redacción del proyecto de obra. Según las previsiones, los trabajos podrían comenzar en un plazo aproximado de doce meses.

El proyecto es fruto de la coordinación entre administraciones y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, que ha facilitado la cesión de los terrenos necesarios para su ejecución. La actuación permitirá mejorar este corredor verde, considerado estratégico para la movilidad sostenible, el ocio activo y el desarrollo del entorno rural, reforzando además la apuesta por la recuperación del patrimonio ferroviario con fines turísticos y medioambientales.