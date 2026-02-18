Buscar
18.02.2026
La Diputación aprobará en 15 días el plan provincial para reparar los daños de los temporales

El organismo culmina las reuniones comarcales con alcaldes para concretar las actuaciones prioritarias en toda la provincia
Temporal Diputacion
Redacción
18/02/26 - 12:34

La Diputación de Huelva aprobará en un plazo de 15 días el plan provincial destinado a atender a los municipios afectados por los recientes temporales, con el objetivo de que las actuaciones puedan comenzar lo antes posible. Tras su aprobación, se dará a conocer la normativa, la asignación económica prevista para cada ayuntamiento y el procedimiento para acceder a los fondos.

El anuncio se ha realizado al término de las reuniones comarcales celebradas entre ayer y hoy con alcaldes y alcaldesas de toda la provincia. Los encuentros se han desarrollado en Fuenteheridos, para la Sierra; en Huelva, con representantes del Área Metropolitana, Condado y Costa; y en Villanueva de las Cruces, para el Andévalo. Desde la institución provincial se ha subrayado la importancia de escuchar directamente a los responsables municipales una vez evaluados los daños en cada localidad.

Entre las principales afecciones trasladadas figuran desperfectos en caminos rurales y vecinales, deterioro del asfaltado, humedades y goteras en edificios municipales, así como daños en distintas infraestructuras públicas. La Diputación trabajará ahora en la ordenación técnica y económica de las demandas planteadas para activar el plan y facilitar que los municipios recuperen la normalidad en el menor tiempo posible.