La Diputación aprobará en 15 días el plan provincial para reparar los daños de los temporales

La Diputación de Huelva aprobará en un plazo de 15 días el plan provincial destinado a atender a los municipios afectados por los recientes temporales, con el objetivo de que las actuaciones puedan comenzar lo antes posible. Tras su aprobación, se dará a conocer la normativa, la asignación económica prevista para cada ayuntamiento y el procedimiento para acceder a los fondos.

El anuncio se ha realizado al término de las reuniones comarcales celebradas entre ayer y hoy con alcaldes y alcaldesas de toda la provincia. Los encuentros se han desarrollado en Fuenteheridos, para la Sierra; en Huelva, con representantes del Área Metropolitana, Condado y Costa; y en Villanueva de las Cruces, para el Andévalo. Desde la institución provincial se ha subrayado la importancia de escuchar directamente a los responsables municipales una vez evaluados los daños en cada localidad.

Entre las principales afecciones trasladadas figuran desperfectos en caminos rurales y vecinales, deterioro del asfaltado, humedades y goteras en edificios municipales, así como daños en distintas infraestructuras públicas. La Diputación trabajará ahora en la ordenación técnica y económica de las demandas planteadas para activar el plan y facilitar que los municipios recuperen la normalidad en el menor tiempo posible.