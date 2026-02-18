Buscan a una menor desaparecida vista por última vez en Almonte

La familia y las autoridades han activado un dispositivo de búsqueda para localizar a una menor vecina de Villamanrique que fue vista por última vez el pasado 17 de febrero en el municipio de Almonte.

Desde entonces, se mantiene su búsqueda por distintos puntos de la provincia, mientras se solicita la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda resultar útil para dar con su paradero.

Cualquier persona que pueda aportar algún dato puede ponerse en contacto a través del teléfono 642 855 273 o avisar a la Policía Local o a la Guardia Civil. Las autoridades insisten en la importancia de la máxima difusión para facilitar su localización lo antes posible.