Escolares de San Juan del Puerto aprenden seguridad con una campaña de prevención

El CEIP Marismas del Tinto acoge la iniciativa “Aprende a Crecer con Seguridad”, impulsada por la Junta y el Ayuntamiento

Redacción
Redacción
04/11/25 - 11:19

El CEIP Marismas del Tinto ha acogido esta mañana la inauguración de la campaña escolar “Aprende a Crecer con Seguridad”, una iniciativa del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con la Delegación Territorial de Educación, que busca inculcar la cultura preventiva desde edades tempranas.

El acto ha contado con la asistencia del primer teniente de alcaldesa, Miguel Beltrán, junto a miembros de la Corporación Municipal, así como de los delegados territoriales de Empleo y EducaciónJuan Carlos Duarte y Carlos Soriano, y de la directora del centro, Rocío Cabanillas.

Durante la jornada, el alumnado ha participado en diversas actividades prácticas y educativas destinadas a fomentar hábitos seguros tanto en el entorno escolar como en su vida cotidiana.