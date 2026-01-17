Escacena repara el vallado y refuerza la protección del yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja

El Ayuntamiento de Escacena del Campo ha llevado a cabo la reparación del vallado perimetral y del acceso al yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja, una actuación destinada a reforzar la protección de este enclave histórico de gran valor patrimonial.

Los trabajos se han realizado tras la alerta trasladada por la Asociación Cultural Scatiana, lo que ha permitido actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad y conservación del yacimiento. De forma paralela, el Consistorio trabaja junto a la citada asociación y al equipo arqueológico en la próxima implantación de cámaras de videovigilancia, con el objetivo de prevenir accesos indebidos y evitar nuevos episodios que pongan en riesgo el enclave.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, después de haberse detectado entradas improcedentes al recinto. El Consistorio recuerda que el acceso sin autorización está prohibido, al tratarse de un entorno frágil y protegido.

Tejada la Vieja está considerada una de las joyas tartésicas más singulares de la provincia de Huelva. Por ello, el Ayuntamiento insiste en la importancia de disfrutar del yacimiento únicamente a través de visitas guiadas y canales oficiales, apelando a la implicación de vecinos y visitantes para preservar este patrimonio y garantizar su conservación para las futuras generaciones.