La ERACIS+ de Diputación de Huelva impulsa más de 180 itinerarios sociolaborales en zonas desfavorecidas de la provincia

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+) que desarrolla la Diputación de Huelva continúa avanzando en su implantación con resultados significativos: hasta la fecha, se han puesto en marcha más de 180 itinerarios sociolaborales que ya benefician a casi 190 personas en distintas barriadas de la provincia.

Las actuaciones se centran en las zonas desfavorecidas de Erita (Cortegana), Alto de la Mesa (Minas de Riotinto) y Pozo Bebé, Cementerio Viejo, La Garza y San Antonio (Nerva), donde un equipo multidisciplinar formado por trabajadoras sociales, educadoras y una psicóloga coordina las intervenciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la empleabilidad de los participantes.

Esta estrategia, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la propia Diputación de Huelva, prevé atender a unas 500 personas hasta 2028.

El programa promueve un trabajo en red con entidades públicas y privadas para ofrecer una respuesta integral que aborde aspectos clave como el empleo, la educación, la vivienda, la salud, la conciliación familiar o la adquisición de nuevas competencias. De este modo, las personas beneficiarias encuentran un apoyo global que facilita su inclusión en el mercado laboral y fomenta su autonomía personal.

Además de la atención individualizada, la ERACIS+ ha desarrollado en el curso 2024-2025 talleres formativos y actividades comunitarias, como cursos sobre el uso de nuevas tecnologías en colaboración con los Puntos Vuela de la Junta de Andalucía, talleres de elaboración de currículums junto al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o campañas de sensibilización para prevenir la violencia de género y el absentismo escolar.

Desde la Diputación de Huelva se anima a los vecinos y vecinas de Cortegana, Minas de Riotinto y Nerva a acercarse a los Servicios Sociales Comunitarios de sus municipios para informarse y participar en esta estrategia que busca ofrecer oportunidades reales de inclusión y desarrollo personal.