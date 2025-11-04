Zalamea la Real abre el plazo para solicitar la instalación de las tradicionales candelas del 7 de diciembre

El Ayuntamiento de Zalamea la Real ha abierto el plazo de solicitudes para la instalación de candelas con motivo de la tradicional celebración del 7 de diciembre, una de las fiestas más arraigadas y esperadas del municipio.

Desde el 4 al 28 de noviembre de 2025, las personas interesadas podrán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento o de forma telemática a través de la sede electrónica municipal(https://zalamealareal.sedelectronica.es/info.0), rellenando el formulario y adjuntándolo a una instancia general.

El formulario de solicitud y la normativa vigente también pueden descargarse en el enlace facilitado por el Consistorio (https://acortar.link/fGfDlp) o recogerse directamente en las oficinas municipales, donde se entregará una copia para su cumplimentación.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la presentación de esta solicitud es obligatoria para poder instalar las candelas y participar de forma reglamentaria en esta emblemática tradición zalameña.