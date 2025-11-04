La Diputación de Huelva abre las subvenciones 2026 para la participación en eventos empresariales

La Diputación de Huelva ha lanzado una nueva convocatoria de subvenciones para el año 2026 dirigida a empresas y emprendedores de la provincia que deseen participar en eventos de interés empresarial. El objetivo es fomentar la dinamización económica del territorio mediante ayudas que faciliten la comercialización, la financiación, la innovación y el intercambio de ideas.

A través de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, la institución provincial ofrece esta línea de apoyo tras el éxito de la convocatoria correspondiente a 2025. Las ayudas están destinadas a personas físicas o jurídicas con domicilio social en la provincia y registradas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Cada solicitante podrá optar a una única ayuda por evento, con la posibilidad de acceder a una segunda en caso de disponibilidad presupuestaria. Los proyectos presentados deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y no estar incluidos en otras convocatorias específicas de la Diputación.

El presupuesto total asciende a 60.000 euros, con un máximo de 3.000 euros por beneficiario, y la concesión de las ayudas estará sujeta a la aprobación del presupuesto general de la institución provincial para ese ejercicio.

Entre los eventos que no podrán ser objeto de subvención figuran la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF 2026), Barcelona Wine Week, Salón Gourmets, Alimentaria, Alhambra Venture, Mining and Mineral Hall, Auténtica Premium Food y el Congreso Internacional de Frutos Rojos.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y permanecerá abierto durante diez días naturales. Las solicitudes deberán formalizarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Diputación (https://sede.diphuelva.es), adjuntando la documentación requerida en formato PDF.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas a través del correo huelvaempresa@diphuelva.org o en el teléfono 959 49 47 11.