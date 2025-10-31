Entre enero y agosto de 2025, Huelva mantuvo su tercer puesto exportador en Andalucía pese a un descenso del 10,6%

Huelva sigue consolidando su peso en el comercio exterior andaluz, a pesar del retroceso general provocado por la caída de los precios energéticos. Entre enero y agosto de 2025, la provincia registró exportaciones por valor de 4.896 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Aun así, se mantiene como la tercera provincia más exportadora de Andalucía, con el 18,1% del total regional.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, junto a la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha destacado que el comportamiento del sector agroalimentario ha sido clave para amortiguar la caída de otros capítulos, alcanzando un récord histórico de ventas exteriores de 1.627 millones de euros, un 10,6% más que en 2024.

Durante 2024, Huelva contabilizó exportaciones por valor de 7.313 millones de euros, lo que la situó también como la tercera provincia más exportadora de Andalucía, con el 18,2% del total.

Los datos confirman la fortaleza del tejido empresarial onubense en sectores como la agricultura, la industria alimentaria y la minería, pilares que continúan sosteniendo el liderazgo de la provincia en el mapa exportador andaluz y nacional.